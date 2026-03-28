Fethiye–Ölüdeniz yolunda sona yaklaşıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye–Ölüdeniz yolunda sürdürdüğü yol ve altyapı çalışmalarında sona yaklaştı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekiplerince yürütülen proje kapsamında çalışmalar etap etap ilerliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilk etap olan Patlangıç–Ovacık hattında tüm imalatlar tamamlandı. Bu etapta 2,5 kilometre PMT serimi, bitümlü temel ve binder asfalt çalışmaları yapılırken, 2.1 kilometre otokorkuluk ve 300 metre bordür imalatı gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda yolun ortalama genişliği 15 metreye çıkarıldı.

Açıklamada projeye ilişkin şu bilgiler verildi:

REKLAM

"İkinci etapta Ovacık–şehir içi güzergâhında ise altyapı ve üstyapı çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor. Bu kapsamda 7 kilometrelik yağmur suyu hattı, kaldırım düzenlemeleri, 3.5 kilometre sıcak asfalt serimi, istinat duvarı yapımı ve dönel kavşak düzenlemeleri ile birlikte 500 metre otokorkuluk imalatı gerçekleştiriliyor. 7 kilometrelik yağmur suyu hattının tamamlanmasıyla bölgede yaşanan su baskınlarının önüne geçilecek.

Hisarönü–Ölüdeniz hattını kapsayan üçüncü etapta ise çalışmalar tamamlandı. Bu etapta 2.65 kilometre BSK ve PMT serimi yapılırken, 1.173 kilometre otokorkuluk, 2.2 kilometre içme suyu hattı, 2.73 kilometre bordür, 1.865 kilometre parke ve 2.55 kilometre hendek beton kaplama çalışmaları tamamlandı. Ayrıca birinci ve üçüncü etaplarda toplam 3 kilometre motorcu dostu bariyer imalatı da hayata geçirildi.

Dördüncü etap olan Ölüdeniz–Kayaköy yolunda ise 2 kilometrelik 200’lük duktil içme suyu hattı, 2,5 kilometre sıcak asfalt, yağmur suyu hattı, kaldırım düzenlemeleri, bin metre otokorkuluk ve hendek betonu çalışmaları tamamlandı.

Toplamda proje kapsamında 11 kilometre sıcak asfalt serimi, 4.2 kilometre içme suyu hattı, 7 kilometre yağmur suyu hattı ve 4.5 kilometre çelik otokorkuluk imalatı gerçekleştiriliyor. 11 kilometre sıcak asfalt serimine ek olarak 2.5 kilometre parke yol çalışmasıyla toplamda 13.5 kilometrelik önemli bir ulaşım güzergâhı oluşturuluyor.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, tarihi Kayaköy’de sıcak asfalt çalışmalarını tamamlamasının ardından önemli düzenlemeleri hayata geçirdi. Bölgenin doğal ve tarihi dokusuna uygun şekilde yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2.5 kilometre kilit parke, hendek betonu ve begonit kaplama imalatları yapılıyor. Yapılan düzenlemelerin, Kayaköy’ün özgün yapısına uygun ve bölgenin estetik görünümünü koruyacak şekilde planlandı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da "Fethiye ve Ölüdeniz sadece Muğla'nın değil, ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biri. Biz de bu değeri korumak ve geliştirmek için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin daha güvenli, konforlu ve modern yollarda ulaşım sağlaması için yatırımlarımıza devam ediyoruz" dedi.