HABERTURK.COM

Terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski emniyet müdürü Veysel A., Konya'da yakalandı

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Terörlü Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde 2. Sınıf Emniyet Müdürü iken 2016 yılında KHK ile ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan Veysel A.'nın Konya'nın Beyşehir ilçesinde saklandığı ihbarını aldı.

Hemen harekete geçen emniyet güçleri, 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olma' suçundan aranan Veysel A.'yı saklandığı evde kıskıvrak yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Veysel A.'nın, emniyetteki işlemlerinin ardından Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği öğrenildi.