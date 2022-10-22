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FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Ersin Güreler yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin davada hakkında hapis cezası bulunan eski futbolcu Ersin Güreler, yakalandı.

FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Ersin Güreler yakalandı
FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Ersin Güreler yakalandı
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AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski futbolcu Ersin Güreler'in Beylikdüzü'nde olduğunu tespit etti.

Kapatılan Bank Asya'da artıran hesabı olan ve örgütün toplantılarına katıldığına dair hakkında beyan bulunan Güreler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada yargılanan Ersin Güreler 20 Ocak 2020de verilen kararda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmıştı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, mahkumiyet kararlarına ilişkin temyiz incelemesini tamamlamış, 20 Temmuzda verdiği kararda, Ersin Gürelere verilen 6 yıl 3er ay hapis cezasını onamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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