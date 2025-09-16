FETÖ'nün Dışişleri yapısına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada şöyle denildi: "Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; Dışişleri Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan birim ile kolluk birimlerimizin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, örgütün gizli haberleşme aracı Bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen, haklarında beyan ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları bulunan 8’i aktif, 6’sı ihraç, 1’i sivil şahıs olmak üzere toplam 15 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde, 16.09.2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."