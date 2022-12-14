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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Feyza Civelek: Rol için her şey yapılır

Etiler'de görüntülenen Feyza Civelek, gazetecilerin, "Bir sinema projesi için 15 kilo alır mısınız?" sorusuna yanıt verdi. Oyuncu, "Şu an düşünmem. Kilo vermek zor, ayrıca emek istiyor ve ben şu an tadını çıkarıyorum. İleride neden olmasın? Rol için her şey yapılır" açıklamasında bulundu

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  • Feyza Civelek: Rol için her şey yapılır - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterini canlandıran oyuncu Feyza Civelek, Etiler'deydi. Bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Civelek, basın mensuplarıyla sohbet etti.
  • Feyza Civelek: Rol için her şey yapılır - Magazin haberleri

    "ROL İÇİN HER ŞEY YAPILIR"

    21 kilo verdiği öğrenilen Feyza Civelek, "Bir sinema projesi için 15 kilo alır mısınız?" sorusuna, "Şu an düşünmem. Kilo vermek zor, ayrıca emek istiyor ve ben şu an tadını çıkarıyorum. İleride neden olmasın? Rol için her şey yapılır" diyerek, kahkaha attı.
  • Feyza Civelek: Rol için her şey yapılır - Magazin haberleri

    "KÖTÜ KARAKTERİ OYNAMAYI SEVİYORUM"

    Daha önce yeni rolü için uzun zamandır çalıştığını söyleyen Feyza Civelek, "Her role girebilirim ama kötü karakteri oynamayı seviyorum. 'Nilay' da sinsi ve ortalığı karıştıracak bir karakter olacak" demişti.
  • Feyza Civelek: Rol için her şey yapılır - Magazin haberleri

    "YENİDEN KİLO ALMAKTAN KORKUYORUM"

    Öte yandan her gün mutlaka bir saat yürüdüğünü vurgulayan ünlü oyuncu, "Yeniden kilo almaktan korkuyorum ve kendime dikkat ediyorum. Un, şeker ve hamurun tadını unuttum" şeklinde konuşmuştu.
  • Feyza Civelek: Rol için her şey yapılır - Magazin haberleri

    "MİDE AMELİYATI GEÇİRMEDİM"

    Feyza Civelek, "İstemek başarmanın yarısıdır. Mide ameliyatı geçirmedim, sporla zayıfladım. Görenler başta tanıyamıyor, sonra bakan bir daha bakıyor. Ondan da gurur duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.
  • Feyza Civelek: Rol için her şey yapılır - Magazin haberleri

    "KİMSEYE GÜVENİMİZ KALMADI"

    Ayrıca geçtiğimiz aylarda aşk hayatı sorulan Feyza Civelek, verdiği ilginç cevapla, son dönemde konuşulan magazin aşklarından bazılarına da göndermede bulunmuştu.

    Civelek’in, "Şu an hayatımda biri yok, zaten sürekli magazin haberlerini takip ediyorum. Sanat dünyasındaki insanların arkadaşlarının sevgilileriyle ya da eskileriyle beraber olduklarını görüyorum. Öyle olmaktansa yalnız kalmayı tercih ederim. Kimseye güvenimiz kalmadı" açıklaması akıllarda soru işareti bırakmıştı.

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