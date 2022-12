Feyza Civelek: Rol için her şey yapılır

"ROL İÇİN HER ŞEY YAPILIR"

21 kilo verdiği öğrenilen Feyza Civelek, "Bir sinema projesi için 15 kilo alır mısınız?" sorusuna, "Şu an düşünmem. Kilo vermek zor, ayrıca emek istiyor ve ben şu an tadını çıkarıyorum. İleride neden olmasın? Rol için her şey yapılır" diyerek, kahkaha attı.