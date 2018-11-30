Fiat Chrysler (FCA), yeni model ve motor geliştirme çalışmalarına 5 milyar euro (5.7 milyar dolar) bütçe ayıracağını bildirdi. Önümüzdeki 3 yıl içinde gerçekleşecek yatırım, markanın merhum CEO'su Sergio Marchionne'in planları arasındaydı. Söz konusu plan, grubun markalarından Alfa Romeos, Jeep ve Maserati'nin hibrit ve elektrikli versiyonlarını üreterek daha fazla kar elde etmeyi öngörüyor.

TESİSLER TAM KAPASİTE ÇALIŞACAK

FCA'nın toplamda 13 modeli 2019-2021 yıllar arasında yenilenecek. Grubun Avrupa biriminin başında bulunan Pietro Gorlier, model yenileme döneminde İtalya'daki tüm fabrikaların tam kapasite çalışacağını bildirdi. Önümüzdeki dönemde Fiat Chrysler bünyesindeki markaların, elektrikle çalışan ve hibrit modellere ağırlık vereceği kaydedildi.

ELEKTRİKLİ 500 ÜRETİLECEK

Buna göre, yeni Fiat 500'ün elektrikli versiyonu FCA’nın Torino'daki Mirafiori fabrikasında üretilecek. Şirketin İtalya'nın güneyindeki Pomigliano fabrikası ise, Fiat Panda'nın hibrit versiyonlarını üretecek. Bu tesiste, Alfa Romeo'nun yeni bir kompakt SUV'unun üretilmesi de öngörülürken, FCA'nın hali hazırda Jeep Renegade'i ürettiği Melfi fabrikasında Jeep Compass'ın da üretilmesi planlanıyor.

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