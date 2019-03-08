Fiat’ın şehir otomobili Panda’nın yeni SUV gövde seçeneği City Cross Türkiye'de satışa sunuldu. 80 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla bayilerde yerini alan model, küçük boyutlarına rağmen SUV karakteri ile dikkat çekiyor.

Yeni ön ve arka tampon tasarımı ve tavan rayları ile SUV görünümü sunan aracın donanımları arasında ise, LED gündüz farları, ön sis farları, direksiyondan kumanda edilebilen Bluetooth bağlantılı Uconnect sistemi, 15 inç jantlar ve 6 adet hava yastığı yer alıyor.

Panda City Cross’un kaputunun altında ise 1.2 litrelik 69 HP gücünde benzinli Fire motor görev yapıyor.