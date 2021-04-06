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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li finale çıkan 7. takım Pınar Karşıyaka oldu

FIBA Şampiyonlar Ligi I Grubu son hafta maçında İtalyan ekibi Happy Casa Brindisi'yi 19 sayı farkla 107-88 mağlup eden Pınar Karşıyaka, 8'li final vizesi alan 7. ekip oldu.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li finale çıkan 7. takım Pınar Karşıyaka oldu

Gruptan çıkma şansını son maça bırakan Pınar Karşıyaka, 5 sayı farkla yenmesi gerektiği İtalyan rakibini 107-88 mağlup etti. Bu skorla rakibini averajla geride bırakan Pınar Karşıyaka, 8'li finale kaldı.

Yeşil-kırmızılı ekiple aynı grupta yer alan TOFAŞ'ın veda ettiği organizasyonda diğer Türk temsilcisi Türk Telekom'un yoluna devam edip etmeyeceği yarınki maçlarla belli olacak.

Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra İsrail'den Hapoel Unet-Credit Holon, İspanya'dan Hereda San Pablo Burgos, Lenovo Tenerife ile Cesademont Zaragoza, Rusya'dan Nizhny Novgorod ve Çekya'dan ERA Nymburk adını 8'li finale yazdırdı.

8'li final vizesi alacak son ekip yarınki SIG Strasbourg (Fransa)-Türk Telekom ve AEK (Yunanistan)-Nizhny Novogorod (Rusya) maçlarının ardından belli olacak.

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