FIFA Başkanı Infantino, Arnavutluk'ta

AA

Infantino bu kapsamda Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk Futbol Federasyonu (FSHF) Başkanı Armand Duka ile "Futbol Evi" olarak adlandırılan FSHF'nin yeni merkezinin açılış törenine de katıldı.

Başbakan Rama, buradaki konuşmasında, sporu desteklemek ve geliştirmek istediklerini belirtti.

Rama, Infantino'yu ülkesinde ağırlamaktan onur duyduğunu vurguladı.

FIFA Başkanı Infantino da mükemmel bir futbol evinin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu ev, bu mükemmel Arnavutluk'ta futbolu seven tüm kız ve çocuklar için bir evdir." değerlendirmesinde bulundu.

FSHF Başkanı Duka ise bu merkezin, spor ve özellikle futbolun ne kadar önemli olduğuna dair bir mesaj niteliği taşıdığını söyledi.

Başkent Tiran'da inşa edilen, içinde FSHF merkezini barındıran "Futbol Evi" kapsamında iki mini stadın da inşa edileceği ve yakında hizmete açılacağı ifade edildi.

Infantino, Arnavutluk ziyareti kapsamında başkent Tiran'daki Air Albania Stadı'nı da ziyaret etti.