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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor FIFA'dan 8 Türk kulübüne transfer yasağı! - Tümosan Konyaspor Haberleri

        FIFA'dan 8 Türk kulübüne transfer yasağı!

        Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), aralarında Süper Lig ekipleri Konyaspor ve Kayserispor'un da yer aldığı 8 Türk kulübüne belirli dönemler için transfer yasağı getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 12:49 Güncelleme: 11.04.2025 - 13:07
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        FIFA'dan Türk kulüplerine transfer yasağı!
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        FIFA'nın internet sitesinde yer alan transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre, 1 Nisan'dan bu yana 8 kulübün transfer tahtası kapatıldı.

        Trendyol Süper Lig takımları TÜMOSAN Konyaspor ile Onvo Antalyaspor'a üçer dönem, Bellona Kayserispor'a ise borç ödeninceye kadar transfer yasağı uygulandı.

        Trendyol 1. Lig ekipleri MKE Ankaragücü, Solwie Energy Fatih Karagümrük, Central Hospital Ümraniyespor'a üçer dönem yasak getirildi.

        Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa giden Bursaspor'a da transfer yasağı cezaları verildi.

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