FIFA'dan Adana Demirspor'a puan silme cezası!
FIFA, 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi
Giriş: 17.09.2025 - 15:20 Güncelleme: 17.09.2025 - 15:20
FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor'un 6 puanını sildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Adana temsilcisi, ligde eksi 17 puanla son sırada yer alıyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ