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FIFA Dünya Kupası Altın Ayakkabı yarışında Mbappe önde

2022 FIFA Dünya Kupası’nda 'Altın Ayakkabı' yarışında yarı finaller öncesinde Kylian Mbappe ilk sırada yer alırken, onu Lionel Messi ile Olivier Giroud takip ediyor

FIFA Dünya Kupası Altın Ayakkabı yarışında Mbappe önde
İHA

Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı ve Hırvatistan, Arjantin, Fas ve Fransa yarı final bileti alan takımlar oldu.

Dünya Kupası’nda yıldız oyuncular takımlarının şampiyonluğunun yanı sıra 'Altın Ayakkabı' ödülü için de yarışıyor. Turnuvada en çok gol atan futbolcuya verilecek ödül için yarı final öncesi gol krallığı yarışında 5 golle Kylian Mbappe ile 4’er golleri bulunan Lionel Messi ve Olivier Giroud bulunuyor.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda 6 kez rakip fileleri havalandıran İngiltere'nin yıldız futbolcusu Harry Kane bu ödülü kazanmıştı.

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