FIFA TASARIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Bertoni Milan kulübüne özel kupa ve madalyaları üretiyordu. FIFA, 1930-1970 yılları arasında “Jules Rimet Kupası” olarak anılan ve dünyanın en iyi ülkelerinin boy gösterdiği “FIFA Dünya Kupası” geçilecek format için Bertoni dahil tüm fabrikalardan görkemli bir tasarım çağrısında bulundu.