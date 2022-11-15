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FIFA Dünya Kupası her yıl İtalya'da üretiliyor, peki futbolun en önemli kupası nasıl tasarlandı?

FIFA Dünya Kupası her yıl İtalya’da üretiliyor. Milano’da Paderno Dugnano şehrinde bulanan atölye GDE Bertoni isimli şirkete ait. İşte futbolun en önemli kupalarından birisi olan FIFA Dünya Kupası'nın tasarım öyküsü sizlerle...

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  • FIFA Dünya Kupası'nın muhteşem tasarım öyküsü! FIFA Dünya Kupası her yıl İtalya'da üretiliyor!

    HER YIL İTALYA'DA ÜRETİLİYOR

    Dünya futbolunun en büyük ve önemli kupası görkemine yakışır bir tasarım arıyordu. 1970 yılına kadar kupa taşınması kolay ancak şahsi ödüller için kullanılabilecek boyuta sahipti.

    FIFA tarihe geçecek bir tasarım arayışına başladı. O dönemlerde İtalyan tasarımcı Silvio Gazzaniga, Bertoni fabrikasında çalışıyordu.
  • FIFA Dünya Kupası'nın muhteşem tasarım öyküsü! FIFA Dünya Kupası her yıl İtalya'da üretiliyor!

    FIFA TASARIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

    Bertoni Milan kulübüne özel kupa ve madalyaları üretiyordu. FIFA, 1930-1970 yılları arasında “Jules Rimet Kupası” olarak anılan ve dünyanın en iyi ülkelerinin boy gösterdiği “FIFA Dünya Kupası” geçilecek format için Bertoni dahil tüm fabrikalardan görkemli bir tasarım çağrısında bulundu. 

  • FIFA Dünya Kupası'nın muhteşem tasarım öyküsü! FIFA Dünya Kupası her yıl İtalya'da üretiliyor!

    7 ülkeden toplam 53 tasarım oylamaya kaldı ve içerisinde Gazzaniga’da vardı.

    FIFA Dünya Kupası’nın tasarımı için belirli şartlar vardı, tasarımda kupa yerküreyi anımsatmalı, aynı zamanda güç ve insan eli figürlerini içerisinde barındırmalıydı.
  • FIFA Dünya Kupası'nın muhteşem tasarım öyküsü! FIFA Dünya Kupası her yıl İtalya'da üretiliyor!

    KUPANIN ÜZERİNDE BULUNAN KITALAR DİKKAT ÇEKTİ

    Tasarım gönderildikten sonra FIFA ürünü incelemek istedi. Silvio Gazzaniga’nın tasarladığı kupasının üzerinde kıta figürlerinin bulunması kuruluşun hoşuna gitti ve beğenisini kazandı.

    Kupa boya, mermer tozu ve zamk ile hazırlanmış özel İtalyan tekniğiyle hazırlanmıştı ve günümüzde futbolun en büyük kupası ortaya çıkarak bugün ki tasarımını aldı.
  • FIFA Dünya Kupası'nın muhteşem tasarım öyküsü! FIFA Dünya Kupası her yıl İtalya'da üretiliyor!

    Gazzaniga, oluşturduğu eseri şu sözlerle tanımlıyor:

    “Eğer benden bu kupayı yeniden tasarlamamı isteselerdi, orijinaline göre hiçbir değişiklik yapmazdım. Değişen moda dünyasında bu kupa hala ayaktaysa, hala kullanılıyorsa, güzel semboller ve evrensellikten ilham alışının kanıtıdır.”
  • FIFA Dünya Kupası'nın muhteşem tasarım öyküsü! FIFA Dünya Kupası her yıl İtalya'da üretiliyor!

    Dünya Kupası’nı Bertoni şirketi üretmeye devam ediyor. Katar’da oynanacak olan FIFA Dünya Kupası turnuvası heyecanında bu sene kupa kimin elinde yükselecek merakla bekleniyor?

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