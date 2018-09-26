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Fikret Orman'dan Bakan Pakdemirli'ye ziyaret

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti. Bakan Pakdemirli, "Maçlarda sayılar, skorlar önemli değil, önemli olan dostluk kazansın" derken Orman, "Herkes galip gelmek ister. Ben dostane bir maç olduğu için mutluyum" diye konuştu

26 Eylül 2018 Çarşamba, 13:42 | Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, spor kulüplerinin ülkeye hizmet için var olduklarını belirterek, "Maçlarda sayılar, skorlar önemli değil, önemli olan dostluk kazansın" ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Pakdemirli'yi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Pakdemirli ve Orman, son Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi.

Taraftarları ayrı olsa da spor kulüplerinin ülkeye hizmet için var olduklarının altını çizen Pakdemirli, "Bu takımlarımız yurt dışında bizi temsil ediyorlar. Fenerbahçe de Beşiktaş da çok iyi bir takım. Beşiktaş özellikle her Fenerbahçeliye ve her Galatasaraylıya aynı uzaklıkta, yani herkesin sevdiği ve sempatiyle karşıladığı bir takım" ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, Fenerbahçe taraftarı olmasının bir önemi bulunmadığına işaret ederek, "Beşiktaş Türkiye'nin üç büyük takımından birisi. Hepimiz için önemli. Maçlarda sayılar, skorlar önemli değil, önemli olan dostluk kazansın. Bir gün Fenerbahçe kazanır, bir gün Beşiktaş kazanır, önemli olan dostlukların devamı" değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman ise derbiyle ilgili "güzel bir maç oldu" nitelemesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Ben galip gelmek isterdim, hiç olmazsa beraberlikle bitti. Bu spor netice itibarıyla. Sporcuların ve teknik adamların sahada yaptıkları bir şey. Biz başkan olarak her zaman olduğu gibi maçı seyrediyoruz. Medeni bir şekilde maç yaptık, beraberlikle bitti. İkinci yarı bizim stadımızda oynayacağız. Herkes galip gelmek ister. Ben dostane bir maç olduğu için mutluyum. Darısı haftaya."

Orman, Pakdemirli'ye 35 numaralı Beşiktaş forması hediye etti.

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