Süper Lig'de fikstür hakkında konuşan ve Fatih Terim'in sözlerini yorumlayan Orman, "Federasyon ve yayıncı kuruluş beraber yapıyoruz' dedi Fatih hoca ama burada kastettiği bütün kulüpler. Herkesin elinde bir program var, kulüpler de buna göre program yapıyor. Maç günleri, Beşiktaş'tan habersiz bir şekilde yapılıyor, bazen isteklerimiz kabul edilmiyor ama bu her kulübün başına gelen bir durum. Taraftarın kulübe sahip çıkın demesini şu şekilde yorumlayacağım, 6.5 yıldır ne yapıyorsak bu dönemde de aynısını yapıyoruz ve kamuoyu ile her şeyi paylaşmak zorunda değiliz" dedi.

"MEDEL'İN ATILMASI VAR'LIK DURUM DEĞİL, HAKEM HATASI"

VAR'la ilgili de konuşan Orman, "Video Yardımcı Hakem Sistemi henüz oturmadı ve bir karışıklık var. Beşiktaş için yapılan yorumlar da doğrudur. VAR'ı insanlar yapıyor ve hatayı da insanlar yapıyor, sezon başından bu yana bu durum bize de çok geliyor. Medel'in atılması VAR'lık bir durum değil, hakem hatası. Bunun derbiden önce olması da bir gerginlik yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın performans olarak da özeleştirisini yapması gerektiğini vurgulayan Orman, "Bizim kendi açımızdan özeleştiri de yapmamız gerekiyor. Kadro derinliğimiz ve durumumuz belli, 70-75 milyon Euro'luk bütçeyle oynuyoruz, Malatyaspor ise 10 milyon Euro'luk bütçeyle oynuyor. Beşiktaş kendi sahasında oynuyor, taraftarıyla beraber, biz de kendi içimizdeki oyunsal eleştirileri yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Hataların ardında art niyet olmadığına inandıklarının altını çizen Orman, "Maçta hakem hata yaptı, kimsenin beklemesi gereken bir şey değil. Biz tepkimizi zaten dile getiriyoruz ama biz Beşiktaş gibi oynamak zorundayız, bunu gözardı etmememiz gerekiyor. Ben yapılan hataların arkasında bir art niyet olduğuna inanmıyorum" dedi.

Fenerbahçe derbisi hakkında da konuşan Orman, "Derbilerden önce futbolcularımızın atılmasına alıştık ama derin bir kadromuz var, gideceğiz ve oynayacağız. Hiçbir hakem hatası ile kazanma gibi bir düşüncemiz olmadı, Allah da bize böyle bir şeyi nasip etmesin" şeklinde konuştu.

