Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan Negredo'yla ilgili flaş gelişme yaşanıyor. NTV Spor dün Negredo'nun Al Nasr'a transfer olduğunu öne sürmüş ve Beşiktaş resmi bir açıklama yaparak bunu yalanlamıştı. Menajer Ahmet Bulut daha sonra DHA'ya açıklama yaparak Al Nasr'ın ilgisini doğrulamış ancak transferin henüz bitmediğini, görüşmelerin sürdüğünü kaydetmişti. Dün Evkur Yeni Malatyaspor maçına ilk 11'de çıkan Negredo, bugün Dubai'ye uçtu.

Al Nasr'a transferi için sağlık kontorlünden geçeceği kaydedilen Negredo, havalimanında açıklamalar yaptı. Beşiktaş'ı çok sevdiğini dile getiren tecrübeli santrfor, "Beşiktaş'ı çok seviyorum, ailem de mutluydu ben de çok mutluydum ama futbol böyle bir şey." ifadelerini kullandı.

FİKRET ORMAN: BENİM HABERİM YOK

Beşiktaş Başanı Fikret Orman, bugün gerçekleştirilmekte olan olağanüstü seçimli genel kurulla ilgili olarak açıklama yaptı. Orman konuya ilişkin olarak "Ben Beşiktaş Kulübü'nün başkanıyım. Şu ana kadar Negredo'nun nereye gittiğinin bilgisi, ne de transferiyle ilgili bilgi geldi. Bizden izinsiz böyle bir şey yapamaz. Beşiktaş'a teşekkür ettiyse inşallah iyi bir bonservis parası getirir biz de ona teşekkür ederiz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ