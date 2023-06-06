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Fil Pak Bahadır'ın iskeleti müzede sergilenecek

İzmir'de 2007 yılında ölen kentin sembol hayvanlarından Asya fili Pak Bahadır'ın iskeleti, 16 yıl sonra müzede ziyarete açılacak

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  • Fil Pak Bahadır'ın iskeleti müzede sergilenecek

    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 1954 yılında Pakistan'dan Kültürpark Hayvanat Bahçesi'ne getirilen, 2007 yılında ölen Pak Bahadır'ın kemikleri, bilim insanları tarafından gömüldüğü yerden çıkarıldı.
  • Fil Pak Bahadır'ın iskeleti müzede sergilenecek

    Parçaların birleştirilmesinin ardından ortaya çıkacak iskelet, Doğal Yaşam Parkı'ndaki Hayvan İskeletleri Müzesi'nde sergilenecek.
  • Fil Pak Bahadır'ın iskeleti müzede sergilenecek

    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Osteoarkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Vedat Onar'ın gözetimindeki uzman ekip tarafından yürütülen çalışma ile Pak Bahadır'ın kemikleri incelenerek soy ağacı ve ölüm nedeni hakkında verilere ulaşılacak.
  • Fil Pak Bahadır'ın iskeleti müzede sergilenecek

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Onar, kemiklerin arkeolojik olarak inceleneceğini kaydeden, "250'ye yakın kemik var. İnceleme sonucunda o günkü ölüm koşulunun, lezyonların ne olduğunu belgelemek, yetersiz kalan belgelemeyi tamamlamak istiyoruz.
  • Fil Pak Bahadır'ın iskeleti müzede sergilenecek

    Pak Bahadır'ı tekrar insanların hayatına kazandırmak istiyoruz. Bu durumu sadece iskelet, kemik olarak görmemek gerekiyor. İnceleme sonucunun ardından iskeletlendirme, montaj işlemi yapılacak" ifadelerini kullandı.
  • Fil Pak Bahadır'ın iskeleti müzede sergilenecek

    Onar, çocukken Pak Bahadır'ı ziyaret ettiğini ve onu elmayla beslediğini de belirtti.
  • Fil Pak Bahadır'ın iskeleti müzede sergilenecek

    Pak Bahadır, 1954 yılında 6 yaşındayken Pakistan'dan Kültürpark Hayvanat Bahçesi'ne getirilmiş, eklem ve kemiklerindeki hastalık nedeniyle 59 yaşında ölmüş, Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na gömülmüştü.

     
  • Fil Pak Bahadır'ın iskeleti müzede sergilenecek
  • Fil Pak Bahadır'ın iskeleti müzede sergilenecek
  • Fil Pak Bahadır'ın iskeleti müzede sergilenecek
  • Fil Pak Bahadır'ın iskeleti müzede sergilenecek

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