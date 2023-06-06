Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Onar, kemiklerin arkeolojik olarak inceleneceğini kaydeden, "250'ye yakın kemik var. İnceleme sonucunda o günkü ölüm koşulunun, lezyonların ne olduğunu belgelemek, yetersiz kalan belgelemeyi tamamlamak istiyoruz.