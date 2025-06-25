Fildişi sahili telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Fildişi sahili'nde hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Batı Afrika'nın kalbinde yer alan Fildişi Sahili, Afrika kıtasının parlayan ekonomilerinden biri haline geldi. Kakao ve kahve ihracatında dünyada ilk sıralarda yer alan bu ülke, son yıllarda inşaat, bankacılık ve teknoloji yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Abidjan Limanı'nın sunduğu lojistik avantajla bölgenin ticaret merkezi olmayı sürdüren Fildişi Sahili'nde, uluslararası ticaret ve iletişimi kolaylaştıran bazı teknik bilgiler kritik önem taşıyor. Telefon kodu, para birimi, plaka kodu ve alan adı uzantısı bu anlamda, hem iş dünyasında hem de günlük yaşamda sıkça karşılaşılan detaylar arasında yer alıyor. Fildişi Sahili'ni sadece turistik gözle görmek yetersiz kalır. Yatırımcılar, girişimciler ve uluslararası şirketler için gelişen finans sektörü, altyapı projeleri ve teknoloji girişimleriyle farklı fırsatlar barındırıyor. Bu nedenle ülkeye yönelik güncel ve pratik bilgilere sahip olmak önemli.

REKLAM

FİLDİŞİ SAHİLİ TELEFON KODU NEDİR?

Fildişi Sahili'nde uluslararası telefon görüşmeleri için +225 kodu kullanılıyor. Türkiye’den bir numarayı aramak isteyenler önce +225’i tuşluyor, ardından yerel numarayı çeviriyor. Ülkede sabit hatlar bulunmakla birlikte mobil hatların kullanımı çok daha yaygın. Özellikle Orange Côte d'Ivoire, MTN ve Moov Africa gibi operatörler, hem bireysel hem kurumsal kullanıcılar arasında geniş kapsama alanıyla tercih ediliyor. Mobil internet hizmetleri de oldukça gelişmiş durumda ve 4G teknolojisi birçok bölgede aktif olarak kullanılıyor. 5G yatırımları ise yavaş yavaş başlamış durumda. İş dünyasında ise mobil ödeme ve bankacılık uygulamaları, telefon numarasıyla entegre hizmetler sunarak hem tüketiciye hem işletmelere büyük kolaylık sağlıyor.

FİLDİŞİ SAHİLİ PARA BİRİMİ NEDİR? Ülkenin resmi para birimi Batı Afrika CFA Frangı (XOF). Bölgedeki sekiz ülke ile ortak kullanılan bu para birimi, uluslararası ticaretin kolay yürütülmesini sağlıyor. 1 CFA Frangı 100 centime bölünse de günlük yaşamda centime neredeyse hiç kullanılmıyor. Banknotlar 1.000 ile 10.000 XOF arasında değişirken, madeni paralarda ise 500 XOF’ye kadar seçenek mevcut. Para politikası Batı Afrika Merkez Bankası tarafından düzenleniyor ve Euro’ya sabitlenmiş döviz kuru sistemi uygulanıyor. Bu da finansal istikrar açısından avantaj sağlıyor. Ülkede özellikle büyük şehirlerde kredi kartı ve dijital ödeme sistemleri giderek yaygınlaşıyor. Turistlerin ve iş insanlarının döviz bozdurabileceği pek çok banka ve döviz bürosu bulunuyor. Mobil ödeme sistemleri ise genç nüfus arasında hızla günlük alışverişin bir parçası haline gelmiş durumda. FİLDİŞİ SAHİLİ PLAKA KODU NEDİR? Fildişi Sahili'nin uluslararası plaka kodu CI olarak tanımlanıyor. Ülke içinde kullanılan plakalar ise beyaz zemin üzerine siyah yazıyla tasarlanmış durumda. Plakanın sol bölümünde ülke kodu CI ve ulusal bayrak sembolü yer alıyor. Ticari araçlar, resmi taşıtlar ve diplomatik araçlar için ise farklı renk kombinasyonları kullanılıyor. Son yıllarda sistemde modernizasyon yapılarak QR kodlu ve barkodlu plakalar kullanılmaya başlanmış durumda. Bu sayede kayıt dışı araçların tespiti ve denetimi daha kolay bir hale getirildi. Karayolu Güvenliği ve Taşımacılık Müdürlüğü, tüm araç tescil ve denetim işlemlerini merkezi sistem üzerinden kontrol ediyor.

FİLDİŞİ SAHİLİ ALAN ADI UZANTISI NEDİR? Fildişi Sahili dijital dünyada .ci alan adı uzantısını kullanıyor. Bu uzantı, ülkedeki hem resmi kurumlar hem de özel şirketler tarafından tercih ediliyor. Yönetimi NIC-CI tarafından yürütülüyor ve farklı alt uzantılarla çeşitlendiriliyor. Örneğin, devlet kurumları .gov.ci, üniversiteler .edu.ci, sivil toplum kuruluşları ise .org.ci uzantılarını kullanıyor. Son yıllarda ülkenin genç ve teknoloji odaklı girişimcileri tarafından .ci uzantılı web siteleri sıkça tercih ediliyor. Dijitalleşme vizyonunun hızla genişlediği ülkede e-ticaret, fintech ve start-up projeleri .ci uzantısıyla markalaşmaya yöneliyor. Fildişi Sahili’nde bu kodlar hayatın hemen her alanında karşımıza çıkıyor. Telefon kodu +225, özellikle iş dünyasında ve uluslararası rezervasyonlarda sıkça kullanılıyor. CFA Frangı, yerel pazar alışverişlerinden lüks restoranlara kadar her yerde geçerli. Plaka kodu CI, özellikle liman taşımacılığı ve uluslararası lojistikte gümrük işlemlerini kolaylaştırıyor. Dijital dünyada ise .ci uzantısı, ülkenin hem resmi hem de özel dijital kimliğini yansıtıyor. Abidjan sokaklarında yürürken QR kodlu plakalı araçlar, mobil ödeme yapan gençler ve .ci uzantılı yeni girişimlerin reklamları ülkenin dönüşümünü net biçimde gösteriyor.