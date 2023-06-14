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Filenin Efeleri Avrupa Altın Ligi’nde! Türkiye Portekiz voleybol maçı ne zaman?

2023 CEV Avrupa Altın Ligi’nde heyecan devam ediyor. A Grubu’nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız Ankara’da Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Filenin Efeleri, grupta oynadığı dört maçın üçünü kazandı. Peki, Türkiye Portekiz voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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  • Filenin Efeleri Avrupa Altın Ligi’nde! Türkiye Portekiz voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Avrupa Altın Ligi’nde Filenin Efeleri, beşinci maçına çıkıyor.  6 haftadan oluşan turnuvada grupları ilk sırada tamamlayan üç takım Dörtlü Final müsabaklarında oynamaya hak kazanacak. Millilerimiz A Grubu’nda lider durumda. İşte, heyecanla beklenen Türkiye Portekiz voleybol maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve A Milli Erkek Voleybol Takımımızın kadrosu…
  • Filenin Efeleri Avrupa Altın Ligi’nde! Türkiye Portekiz voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    TÜRKİYE PORTEKİZ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

    Türkiye Portekiz voleybol maçı bu akşam saat 19.00’da VF Başkent Voleybol Salonu’nda oynanacak.
  • Filenin Efeleri Avrupa Altın Ligi’nde! Türkiye Portekiz voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

    Türkiye Portekiz voleybol karşılaşması TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.
  • Filenin Efeleri Avrupa Altın Ligi’nde! Türkiye Portekiz voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    EFENİN SULTANLARI KADRO

    Pasörler: Arslan Ekşi, Arda Bostan

    Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz
  • Filenin Efeleri Avrupa Altın Ligi’nde! Türkiye Portekiz voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Burak Güngör, Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Burutay Subaşı

    Orta Oyuncular: Vahit Emre Savaş, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Faik Samed Güneş

    Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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