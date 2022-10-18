Hem yetenekleriyle hem özel hayatlarıyla sık sık gündemde yer bulan Filenin Sultanları hayranları tarafından sıkı takip ediliyor. A Milli Takım liberomuz Simge Aköz'de sevgilisinin kendisi kadar ünlü olmasıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte ayrıntılar...