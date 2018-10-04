Japonya’nın ev sahipliğinde organize edilen FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden A Bayan Milli Takımımız, B Grubu’ndaki beşinci ve son maçında bugün (04 Ekim 2018, Perşembe), Küba ile karşılaştı.

Millilerimiz, Küba karşısında mücadeleye Cansu, Eda, Zehra, Hande, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı.

A Bayan Milli Takımımız, Japonya’nın Sapporo kentinde bulunan Hokkaido Prefectural Sports Center’da oynanan mücadelede rakibini 3-1 (25-12, 25-14, 23-25, 25-7) mağlup etti.

Bu sonucun ardından Filenin Sultanları, FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası’ndaki beşinci maçında üçüncü galibiyetini aldı ve 9 puanla grubunu 3. sırada bitirerek adını bir üst tura yazdırdı.

Millilerimizin, FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası 2. Turda rakipleri ise; C Grubu’nu ilk 4 sırada tamamlayan A.B.D., Rusya, Tayland ve Azerbaycan olacak. Millilerimiz, 2. Turda F Grubu’nda mücadele edecek ve karşılaşmalarını Osaka şehrindeki Municipal Central Gymnasium’da oynayacak.

TÜRKİYE-KÜBA: 3-1

SALON: Hokkaido Prefectural Sports Center

HAKEMLER: Philippe Schürmann (Lihtenştayn), Anderson Caçador (Brezilya)

TÜRKİYE: Cansu, Eda, Zehra, Hande, Meliha, Meryem, Simge (L) (Çağla, Ebrar, Aylin, Gizem (L), Beyza)

KÜBA: Perez, Cese, Aguilera, Medina, Suarez, Sabin, Tamayo (L) (Moreno, Vila, Del Rio)

SETLER: 25-15, 25-14, 23-25, 25-7

SÜRE: 1 saat 28 dakika (23′, 21′, 26′, 18)

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