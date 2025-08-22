Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Filenin Sultanları'nın ilk sınavı İspanya! Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Filenin Sultanları ilk sınavına çıkıyor! Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu'ndaki ilk maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, üst üste 6'ncı kez bu turnuvada mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye - İspanya voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgiler.

        Giriş: 22.08.2025 - 15:44 Güncelleme: 22.08.2025 - 15:44
        Filenin Sultanları, Tayland'da düzenlenecek 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda ilk sınavına çıkıyor. E Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, ilk maçında İspanya ile mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası kadrosunda tecrübeli isimler bulunuyor. Kaptan Eda Erdem Dündar, Tayland'daki organizasyonda 5'inci kez sahada olacak. Peki, Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Türkiye - İspanya voleybol maçı canlı yayın kanalı ve Filenin Sultanları maç takvimi.

        TÜRKİYE - İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye - İspanya voleybol maçı, 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 15:30'da başlayacak.

        TÜRKİYE - İSPANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        MİLLİLER ÜST ÜSTE 6. KEZ BOY GÖSTERECEK

        Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu seneden itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya 6'ncı kez boy gösterecek.

        Şampiyonayı 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010'da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olma başarısı gösterdi.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de 8'inci olarak organizasyonu tamamladı.

        TÜRKİYE - İSPANYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE EKRANI

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla Filenin Sultanları'nın mücadelesini canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

        A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇ PROGRAMI

        23 Ağustos Cumartesi

        15.30 Türkiye-İspanya

        25 Ağustos Pazartesi

        15.30 Türkiye-Bulgaristan

        27 Ağustos Çarşamba

        12.00 Türkiye-Kanada

        A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

        FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kadrosu açıklandı.

        Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

        Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

        Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

        Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

        DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇ PROGRAMI

        FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, 22 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

        E Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı; Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile üç maça çıkacak.

        Son 16 turu 29 Ağustos - 1 Eylül arasında, çeyrek finaller ise 3-4 Eylül günlerinde düzenlenecek.

        Ardından yarı finaller, finaller ve üçüncülük maçları gerçekleşecek. Turnuva 7 Eylül'de şampiyonun belirlenmesi ile noktalanacak. 4 yıl sonra yeniden Dünya Voleybol Şampiyonası olacak.

