Filenin Sultanları şampiyonluğu onun şarkısıyla kutlamıştı! Eypio'dan duygulandıran mesaj geldi!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD'de oynanan finalde Çin'i 3-1 mağlup ederek, tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde şampiyon oldu. Filenin Sultanları, dünya sıralamasında zirveye çıktı. Filenin Sultanları'na rapçi Eypio'dan da tebrik mesajı geldi.

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Şampiyonluğun ardından Filenin Sultanları Eypio'nun "Naim" şarkısıyla coşku dolu anlar yaşadı. Ünlü rapçi sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanarak takımı tebrik etti:"Harikasınız, gururumuzsunuz kızlar. Şampiyonluğunuzu Naim'le kutlamanız beni çok mutlu etti, benim için ayrı bir gurur. Naim artık benden çıktı size çok yakıştı."