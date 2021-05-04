Filipinler Dışişleri Bakanı Locsin’den diplomatik olmayan tavır 0:00 / 0:00

Filipinler Dışişleri Bakanı Tedoro Locsin Jr, sosyal medyadaki paylaşımında sözlerine Çin'e karşı küfür ederek başladı. Independent haberinde aktarılan paylaşımda Locsin, şu sözlere yer verdi: ‘‘Bizim dostluğumuza ne yapıyorsun? Sen, biz değil. Biz deniyoruz. Sense arkadaş olmak isteyen yakışıklı bir erkeği istemediği şeyleri yapmayı zorlayan korkunç bir budala gibisin" ifadeleriyle diplomasi seviyesini iyice düşürdü.

— Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) May 3, 2021

ÇİN-FİLİPİNLER ANLAŞMAZLIĞI

Filipinler ve Çin arasındaki anlaşmazlık 2016 yılında Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından sonuçlanan davaya dayanıyor. Karar kapsamında Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki tek taraflı egemenlik talepleri yasal bir zemine dayanmıyor ancak Çin bu kararı tanımadığını bildirmişti.

Güney Çin Denizi'ndeki gerilimin Whitsun Resifi çevresindeki Çin gemilerinin varlığıyla ilişkili olduğu AB tarafından da pek çok kez dile getirildi. Tepkiler Çin’in bu bölgedeki faaliyetlerinin uluslararası deniz hukukuna aykırı olduğu üzerineydi.

Geçtiğimiz günlerdeyse Çin’in Vietnam, Malezya, Filipinler, Brunei ve Tayvan'ın çevresinde konuşlandırılan ABD’li gemilerine karşılık Güney Çin Denizi’nde tatbikat gerçekleştirmesi bölgedeki gerilimi iyice tırmandırdı.

Paracel ve Spratly olarak bilinen takım adalara ilişkin ihtilaflı konular ve hak iddiaları bir çok ülkeyi ilgilendiriyor. Çin ve Filipinler dışında bunlardan bazıları Malezya, Brunei, Filipinler, Vietnam, Tayvan.