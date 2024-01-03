İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları yaklaşık üç aydır devam ediyor. Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa bölgedeki son duruma ilişkin Habertürk’e konuştu. Katar'ın arabuluculuk yaptığı Hamas ve İsrail arasındaki kalıcı ateşkes görüşmelerine de değinen Mustafa, Filistin halkının haklarını elde edene kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti. "Hiçbir şekilde hicret etmeyeceğiz, yerimizi bırakmayacağız ve Filistin'de yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES SAĞLANMALI"

İsrail'in 2024 yılı boyunca sürecek bir savaş beklentisi içinde olduğunu dile getiren Mustafa, bu durumun savaşın daha geniş bir alana yayılmasına yol açabileceğini, ancak uluslararası toplumun ve bölge ülkelerinin bunu istemediğini söyledi. ABD'nin İsrail'e olan desteğine de değinen Mustafa, İsrail üzerinde daha fazla baskı kurulmasının önemine vurgu yaptı.

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Mustafa, "Şimdi en önemlisi tamamen bir ateşkes sağlanması ve sonrasında tüm esirlerin takas edilmesidir. Filistin halkı olarak haklarımızı alıp, 1967 sınırlarında Kudüs’ün başkent olduğu devletimizi kurma zamanıdır" dedi.

“ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ İSRAİL'E HIZLI BİR ŞEKİLDE CEZA VERMELİ”

Mustafa, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kharim Khan'ın 30 Kasım 2023'teki Filistin ziyaretine de değindi. ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne soruşturma hakkında baskı yaptığını ifade etti. Mustafa, "Siyasi ve devlet kurumlarımızı ziyaret etti. Elimizdeki tüm kanıtları onlara teslim ettik. Bu baskılar süreci biraz geciktirse de, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail'e hızlı bir şekilde ceza vermesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE HALKINA SEVGİMİZİ VE SAYGIMIZI İLETİYORUZ”

Gazze'de çatışmaların sona erdirilmesi için kurulan Temas Grubu'nun şimdiye kadar 11 şehri ziyaret ettiğini belirten Mustafa, grubun ziyaretlerinin etkili olduğunu ve yanlış anlaşılmaları düzelttiğini söyledi. Mustafa, "Temas grubu, Birleşmiş Milletler'de daimi olan 5 üyeyi de ziyaret etti. Yaptıkları görüşmeler ve toplantılar birçok yanlışı düzeltti, Türkiye halkına sevgimizi ve saygımızı iletiyoruz.” dedi.