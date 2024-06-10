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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Fillerin özel seslerle anlaştığı ortaya çıktı | Dış Haberler

        Fillerin özel seslerle anlaştığı ortaya çıktı

        Yeni yapılan araştırmada, Afrika fillerinin birbirlerine isme benzer özel sesler çıkararak hitap ettikleri tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 22:33 Güncelleme: 10.06.2024 - 22:33
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        Fillerin özel seslerle anlaştığı ortaya çıktı
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        Araştırmacılar, 1986-2022 döneminde Kenya'daki Amboseli Ulusal Parkı ve Buffalo Springs Ulusal Koruma Alanı'ndaki fillerin çıkardığı 469 farklı sesi inceledi.

        Yunuslar ve papağanların, muhataplarının seslerini taklit ederek cevap verdiğini belirten araştırmacılar, Afrika fillerinin ise taklit etmeksizin birbirlerine seslenirken özel sesler çıkarttıklarını ortaya koydu.

        SESLER FİLLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

        Fillerin seslerini kayıt altına alan araştırmacılar, bu seslerin akustik yapısının, seslenilen file bağlı olarak değiştiğini tespit etti.

        Araştırmacılar, fillerin kendilerine ya da başka bir file yöneltilen çağrılara verdikleri tepkileri incelediklerinde, kendilerine hitap edilirken kullanılan sesleri duyan fillerin, diğer fillere hitap edilene kıyasla daha hızlı ve daha sesli tepkiler verdiğini gözlemledi.

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        Araştırma, "Nature Ecology and Evolution" dergisinde yayımlandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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