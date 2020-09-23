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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Anket sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.

Buna göre, FHGE eylülde bir önceki aya kıyasla 12,4 puan azalarak 157,6 seviyesine düştü.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, "son üç aydaki iş durumu", "son üç aydaki hizmetlere olan talep" ve "gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi" olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE'yi azalış yönünde etkilediği gözlendi.

Son üç aydaki iş durumunda iyileşme ve hizmet talebinde artış olduğu yönündeki değerlendirmeler, eylülde bir önceki aya kıyasla zayıfladı. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler de zayıflayarak devam etti.

Öte yandan son üç aydaki istihdamda azalış yaşandığını bildirenler lehine olan seyir zayıfladı. Bu göstergede gelecek üç ayda artış öngörenler lehine olan seyir ise güçlendi.

NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" sektöründe eylülde bir önceki aya göre 13,5 puanlık azalış gerçekleşti.

Bu dönemde "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde ise sırasıyla 11,8 ve 0,4 puanlık artış yaşandı.