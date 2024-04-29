Giresun'da fındık 128-130 liradan işlem görüyor
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, serbest piyasada fındığın 128-130 liradan alıcı bulduğunu bildirdi
Giriş: 29.04.2024 - 16:36 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:36
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, 2024 yılına 101 liradan başlayan fındık fiyatının son dönemde durağan bir süreç izlediğini belirtti.
Bugün pazarda 1 kilogram fındığın 128-130 liradan işlem gördüğünü ifade eden Bölük, fiyatın arz talep dengesine göre şekillendiğini aktardı.
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