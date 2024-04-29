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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fındık 128-130 liradan işlem görüyor - İş-Yaşam Haberleri

        Giresun'da fındık 128-130 liradan işlem görüyor

        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, serbest piyasada fındığın 128-130 liradan alıcı bulduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 16:36 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:36
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        Fındık 128-130 liradan işlem görüyor
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        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, 2024 yılına 101 liradan başlayan fındık fiyatının son dönemde durağan bir süreç izlediğini belirtti.

        Bugün pazarda 1 kilogram fındığın 128-130 liradan işlem gördüğünü ifade eden Bölük, fiyatın arz talep dengesine göre şekillendiğini aktardı.

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