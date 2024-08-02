Fındık alım fiyatı belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024/2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatları belirlendi. Belirlenen fiyatlar, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla, hasat dönemi öncesinde aşağıdaki gibi kararlaştırılmıştır" denildi.

Buna göre 2024/2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları; %50 sağlam iç fındık esasına göre Levant kalite için 130 TL/Kg, Giresun kalite için 132 TL/Kg, olarak belirlendi.