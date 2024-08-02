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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fındık alım fiyatı belirlendi - İş-Yaşam Haberleri

        Fındık alım fiyatı belirlendi

        2024/2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre; levant kalite için 130 TL/Kg, Giresun kalite için 132 TL/Kg olarak belirlendi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.08.2024 - 11:33 Güncelleme: 02.08.2024 - 11:40
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        Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024/2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatları belirlendi. Belirlenen fiyatlar, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla, hasat dönemi öncesinde aşağıdaki gibi kararlaştırılmıştır" denildi.

        Buna göre 2024/2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları; %50 sağlam iç fındık esasına göre Levant kalite için 130 TL/Kg, Giresun kalite için 132 TL/Kg, olarak belirlendi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bakanlığımızın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteği ile birlikte düşünüldüğünde ise levant kalite için ortalama fiyat 133 TL/Kg, Giresun kalite için ise 135 TL/Kg olacaktır. Ayrıca yüksek randımanlı fındığa (50 randımanın üzerindeki her +1 randıman için) 1,30 TL/Kg ilave fiyat verilecektir. Üreticilerimiz 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi ve e-devlet üzerinden randevularını alabilecektir. Kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlanacak olup, alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır" denildi.

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