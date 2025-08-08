Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu'na saldırı | Son dakika haberleri

        Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu'na saldırı

        Rize'nin Fındıklı ilçesi Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'nun, bir kişinin fiziki saldırısına uğradığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 20:36 Güncelleme: 08.08.2025 - 20:36
        Rize'nin Fındıklı ilçesinin kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çervatoğlu'nun bugün M.A.Ö. tarafından fiziki saldırıya uğradığı belirtildi.

        Açıklamada, şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındığı, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

        Öte yandan Çervatoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

