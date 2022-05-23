Finlandiya'dan Türkiye açıklaması: Güvence verebiliriz 0:00 / 0:00

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Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, terör örgütü PKK'nın Finlandiya'daki bağlantılarının daha yakından izleneceğine dair Türkiye'ye güvence verebileceklerini söyledi.

Haavisto, Yle televizyonuna ülkesinin NATO üyelik başvurusuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Finlandiya ve Türkiye'nin, ülkesinin NATO üyeliğiyle ilgili sorunları çözmesini beklediğine işaret eden Haavisto, bunun birkaç hafta sürebileceğini belirtti.

Haavisto, müzakerelerin (Türkiye ile) resmi düzeyde devam edeceğini vurgulayarak, "Birkaç gün önce bunun en azından birkaç gün süreceğini söylemiştim. O yüzden temkinli olmak gerekirse, şimdi bunun birkaç hafta süreceğini söyleyebiliriz. Sorunların çözüleceği konusunda iyimserim ancak bu bir sorun değil." ifadesini kullandı.

Bakan Haavisto, Finlandiya ve Türkiye cumhurbaşkanlarının yaptıkları telefon görüşmesinde, "Finlandiya'nın terörizme karşı mücadele sicilini ele aldıklarını" aktardı.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAMIZ ÖNEMLİ"

Haavisto, ülkesinin Türkiye'ye terör örgütü PKK'nın bağlantılarının daha yakından izleneceğine dair güvence verebileceğine dikkati çekerek, "Türkiye'ye kesinlikle böyle garantiler verebiliriz. PKK, Avrupa'da terör örgütü olarak kabul edildiği için Finlandiya'da da terör faaliyetine izin vermemek için üzerimize düşeni yapmamız önemli." dedi.

Hukukun üstünlüğü vurgusu yapan Haavisto, "Hukukun üstünlüğünün yapısını netleştirmek önemli. Siyasi kararlar yargı sisteminin işleyişini etkileyemez. Bu bizim başa koyduğumuz bir ilke. Fin silahlarının bilgimiz dışında bir savaşa girmemesi önemli." değerlendirmesinde bulundu.