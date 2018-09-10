Finlandiya - Estonya sahaya çıkıyor

Finlandiya ve Estonya, 11 Eylül 2018 Salı günü UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 2 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. Finlandiya son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Estonya son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'dan 612 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Finlandiya kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.20, Estonya sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.85, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.
Finlandiya son haftadaki Estonya müsabasında 3-0 kazandı.
Estonya ise Malta karşılaşmasında 0-3 kazandı.
Finlandiya, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.
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