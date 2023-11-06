ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da: Bakan Fidan, Blinken ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Fidan ile mevkidaşı Blinken arasında yapılacak resmi görüşmelerde, Gazze’deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere dün gece saatlerinde Ankara'ya geldi.
Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 23.58'de Esenboğa Havalimanı'na indi.
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