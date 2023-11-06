Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Antalyaspor maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler! Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı? - BJK haberleri - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş - Antalyaspor maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. beIN Trio programında hakem yorumcuları maçın hakem kararlarını değerlendirdi. İşte pozisyonlar ve yorumlar... Habertürk Giriş: 06.11.2023 - 10:34 Güncelleme: 06.11.2023 - 11:22 facebook

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SALİH UÇAN'IN YERDE KALDIĞI POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU? Deniz Çoban: "Yukarıdan süzülerek gelen bir top var. Topun nereye düşeceği belli. Erdal'ın topu alma hedefi yok. Erdal'ın tek bir hedefi var o da Salih. Arkadaki oyuncu Salih'i bozuyor. Hakemin yeri de gayet iyi. Bana göre net penaltı. Peki VAR buna karışabilir mi? Bu tarz pozisyonlarda hangisine VAR karışacak, hangisine karışmayacak biz de anlamadık. Ama ne olursa olsun açık bir penaltı."

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Bahattin Duran: "Görüntü her şeyi anlatıyor. Salih havadan gelen topa bakıyor, hazırlığını yapıyor ve rahat bir şekilde vuracak. Rakibinin tek odağı Beşiktaşlı oyuncu. Arkadan gelip nizami olmayan bir şarj yapıyor. Bu müdahale net bir penaltı. VAR'la arasında nasıl bir konuşma geçti, buna bakılmalı. VAR hakemi, hakemin önünde olan bir pozisyon olduğu için bu şiddeti en iyi görecek olan hakemdir diye düşünmüş olabilir. Bu pozisyonda VAR çok zorlanmıştır. Net bir penaltıydı ama verilmedi."