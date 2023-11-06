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        Haberler Gündem Hava Durumu 6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu! Vatandaşlar soluğu sahilde aldı! - Antalya haberleri

        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!

        Hafta sonu sağanağın etkili olduğu Antalya'da bugün termometreler 30 dereceyi gösterdi, nem oranıysa yüzde 75'e kadar çıktı. Sahile gelen çoğunluğu turist binlerce kişi, bol bol güneşlendi, denize girmeyi de ihmal etmedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.11.2023 - 15:14 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:48
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        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
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        Turizmin başkenti Antalya'da, hafta sonu sağanak yağışla dışarıya çıkamayan vatandaşlar, bugün bahardan kalan bir hava görünce neye uğradığını şaşırdı.

        SICAKLIK 30 OLDU, SAHİLLER DOLDU

        Kasım ayı olmasına rağmen termometreler 30 dereceyi gösterdi. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklığa yüzde 75'lere varan bunaltıcı nem eşlik edince kentin sahillerini turistlerle doldurdu.

        GÜNEŞ VE DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

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        Kent sakinlerinin de akın ettiği Konyaaltı Sahili'nde turistler ve vatandaşlar bol bol güneşlendi, denize girmeyi de ihmal etmedi.

        "4 MEVSİMİ BİR ARADA YAŞIYORUZ"

        Deniz keyfi yaşayan vatandaşlardan biri, Antalya'yı şu sözlerle özetledi: “Kasım ayında bile denize girebiliyoruz. Yazlar uzadı gibi, dün yağmur vardı ama bugün yazdan kalma bir hava var. 4 mevsimi bir arada yaşıyoruz ama genelde kış ayını görmüyoruz”

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