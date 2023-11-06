Turizmin başkenti Antalya'da, hafta sonu sağanak yağışla dışarıya çıkamayan vatandaşlar, bugün bahardan kalan bir hava görünce neye uğradığını şaşırdı.

Kent sakinlerinin de akın ettiği Konyaaltı Sahili'nde turistler ve vatandaşlar bol bol güneşlendi, denize girmeyi de ihmal etmedi.

"4 MEVSİMİ BİR ARADA YAŞIYORUZ"

Deniz keyfi yaşayan vatandaşlardan biri, Antalya'yı şu sözlerle özetledi: “Kasım ayında bile denize girebiliyoruz. Yazlar uzadı gibi, dün yağmur vardı ama bugün yazdan kalma bir hava var. 4 mevsimi bir arada yaşıyoruz ama genelde kış ayını görmüyoruz”