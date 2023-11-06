Celine Dion 4 yıl sonra görüntülendi
Nadir görülen bir nörolojik hastalık olan 'katı kişi sendromu'na yakalanan Celine Dion, bu sebeple konserlerini iptal etmek zorunda kalmıştı. Dion, neredeyse 4 yıl sonra ilk kez objektiflere yansıdı
Ünlü şarkıcı Celine Dion, nadir görülen nörolojik hastalık 'katı kişi sendromu'na (stiff-person syndrome) yakalanmıştı. Dion, bu sebeple 2023 ve 2024'teki tüm konserlerini iptal etmişti. Bir süredir gözlerden uzak olan Celine Dion, görüntülendi.
Büyük oğlu René-Charles ve ikizleri Eddy ve Nelson'la birlikte Vegas Golden Knights-Montreal Canadiens hokey maçına giden Dion, neredeyse 4 yıl aradan sonra ilk kez objektiflere yansıdı.
Las Vegas'taki T-Mobile Arena'da oynanan maça giden Celine Dion, ardından soyunma odasını ziyaret etti.
"UNUTULMAZDI"
Dion, "Çocuklarım ve ben pazartesi gecesi Las Vegas'ta Vegas Altın Şövalyeleri ile hokey maçından sonra Montreal Canadiens'i ziyaret ederek çok eğlenceli vakit geçirdik. Çok iyi oynadılar, ne oyundu ama! Maçtan sonra bizimle buluştuğunuz için teşekkür ederiz çocuklar! Bu hepimiz için unutulmazdı" dedi.
"GÜNLÜK HAYATIMIN HER ALANINI ETKİLİYOR"
Ayrıca Celine Dion, rahatsızlığını ilk olarak geçen yıl gözyaşlarına hakim olamadığı bir videoyla duyurmuştu. Dion açıklamasında, "Ne yazık ki bu spazmlar günlük hayatımın her alanını etkiliyor. Bazen yürürken zorlanmama neden oluyor ve ses tellerimi alıştığım şekilde şarkı söylemek için kullanmama izin vermiyor" demişti.
KATI KİŞİ SENDROMU NEDİR?
Stiff Person Sendromu, ilerleyici katılık ve sertlik ile karakterize etyolojisi belirsiz nadir bir nörolojik hastalıktır. Sertlik öncelikle gövde kaslarını etkiler ve spazmların da birlikteliği ile postural deformitelerle sonuçlanır. Kronik ağrı, bozulmuş hareketlilik ve lomber hiperlordoz genel belirtilerdir.
Spazmlar şiddetli ve öngörülemeyen bir şekilde ortaya çıkabilir ve bazen kemikleri dahi kırabilecek seviyeye ulaşırlar. Hastalar bazen ses ve dokunmaya çok duyarlı hale gelirler ve bu durumlar spazmları tetikleyebilmektedir. Hastalığın kesin mekanizması belirgin değildir.
SPS hastalarının, nadiren genel popülasyonda görülen glutamik asit dekarboksilaz antikorlarına sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu antikorların hastalığın nedeni olduğu düşünülmektedir.
Fotoğraflar: AP, Reuters, Instagram