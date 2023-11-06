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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş’ta Bailly krizi çözüldü! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş’ta Bailly krizi çözüldü!

        Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında yaşanan Eric Bailly krizi çözüldü. Fildişili stoper, teknik sorumlu Burak Yılmaz, Tayfur Bingöl ve diğer takım arkadaşlarından bir kez daha özür diledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 14:30 Güncelleme: 06.11.2023 - 14:30
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        Beşiktaş'ta Bailly krizi çözüldü
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        Beşiktaş’ta Eric Bailly sorunu bugün öğlen yapılan idman öncesinde tatlıya bağlandı.

        Antrenmandan önce takıma seslenen teknik sorumlu Burak Yılmaz, oyuncularından birbirlerine saygılı olmalarını ve takım ruhunu korumalarıni istedi.

        Bunun ardından dün akşam yaşananlarla ilgili söz alan Eric Bailly; teknik sorumlu Burak Yılmaz ve Tayfur Bingöl başta olmak üzere tüm takımdan özür diledi.

        Antalyaspor ile oynanan maçın devre arasında yakasından tuttuğu Tayfur Bingöl ile tartışan Filsişili futbolcu, Burak Yılmaz tarafından oyundan alınmıştı.

        Gece saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yapan 29 yaşındaki futbolcu, "Rekabetçi olma isteği, bizi daha başarılı olmaya itiyor ve bizim de isteğimiz bu. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Hatamdan dolayı teknik direktör, takım arkadaşlarım ve Beşiktaş ailesinden özür dilerim." ifadelerini kullanmıştı.

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