Zehirli gazla uçan balon dolumu yaptı! - En son haberler

Zehirli gazla uçan balon dolumu yaptı! - En son haberler

Düzce'de asetilen gazıyla uçan balon dolumu yapan kişiye para cezası Düzce'de bir kişinin helyum yerine zehirli bir gaz olan asetilen gazıyla uçan balon dolumu yaptığı ortaya çıktı. İş yerinde üretim için düzenek kuran kişiye belediye ekiplerince para cezası kesildi

Düzce'de helyum yerine zehirli olduğu tespit edilen asetilen gazıyla uçan balon dolumu yapan kişiye para cezası kesildi.

AA'da yer alan habere göre belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Ağa Mahallesi'nde izinsiz kurulmuş düzenekle uçan balon dolumu yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleriyle bölgeye gitti.

5 BİDON ZEHİRLİ GAZA EL KONULDU Burada teknik personel tarafından yapılan ölçüm ve denetimlerde, balonlara doldurulan gazın yanıcı, parlayıcı ve zehirli özellikteki asetilen olduğu tespit edildi. REKLAM

Ölçümlerin ardından 5 bidon asetilen gazı ve düzeneğe imhası için el konuldu, dolum yapan İ.Y'ye idari para cezası uygulandı.

Zabıta ekipleri, daha sonra il merkezindeki balon satıcılarını denetledi.