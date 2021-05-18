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Polislerden Fırat Çelik'e uyarı!

Önceki gün Cihangir'deki bir kafede yasaklara aldırış etmeden arkadaşıyla birlikte oturan oyuncu Fırat Çelik, polis memurlarının uyarılarının ardından oradan ayrıldı

Fırat Çelik'e uyarı! Polisler... - Magazin haberleri
Polislerden uyarı!
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Önceki gün Cihangir'deki bir kafede kız arkadaşı ile birlikte oturan oyuncu Fırat Çelik, saatler geçmesine rağmen koronavirüs tedbirlerine uymayarak, koyu sohbetine devam etti.

Ardından Fırat Çelik, polis memurlarının geldiğini görünce yerinden kalkarak, uzaklaşmaya çalıştı. Tatlı bir dille memurlar tarafından uyarılan oyuncunun moralinin bozulduğu görüldü.

Daha sonra evinin yolunu tutan Çelik, gazetecilerin, "Kafede oturmak yasak olmasına rağmen sizi bir kadın ile görüntüledik. Yeni bir ilişkiye mi başladınız. 'Hayırlı olsun' diyelim mi?" sorularını ise cevapsız bıraktı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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