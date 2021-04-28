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Fırat Çelik'ten kafelere nispet

Yeni projesi için Fransa'dan temelli dönüş yapan oyuncu Fırat Çelik, önceki gün Cihangir'de arkadaşlarıyla birlikte sohbet ederken objektiflere takıldı. Apartmanın önüne masa ve sandalye koyan Çelik, pandemi nedeniyle kapalı ve yasaklı olan kafelere nispet yaptı

Fırat Çelik'ten kafelere nispet - Magazin haberleri
Kafelere nispet yaptı
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Uzun süredir Fransa'da yaşayan ve yeni projesi için temelli dönüş yapan oyuncu Fırat Çelik, geçtiğimiz gün Cihangir'de arkadaşlarıyla birlikte sohbet ederken görüntülendi.

Apartmanın önüne masa ve sandalye koyan Çelik, koronavirüs pandemisi nedeniyle kapalı olan kafelere nispet yaptı.

"ÇEKİMLERE BAŞLIYORUZ"

Dijital bir platformda yayınlanacak 'Saklı' adlı dizide rol alacak olan 40 yaşındaki oyuncu, "Çekimlere başlıyoruz. Defne Kayalar ve Hazal Ergüçlü partnerim olacak. Önce Hazal'ın dizisinden sonra bir film çekimi var, onu bitirip bize katılacak" diye konuştu.

Dizinin konusundan bahseden Fırat Çelik, "Bildiğimiz gizli aşk, evlilik, ihanet... Üzerine de cinayet varsa yok yok yani bizim sevdiğimiz şeyler" ifadelerini kullandı.

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