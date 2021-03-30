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Fırat Çelik: Çok tatlı bir iş için geldim

Paris'te yaşayan oyuncu Fırat Çelik, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günü Cihangir'deki bir mekanda görüntülendi. Turist gözüktüğü için bu yasaktan muaf olan Fırat, "Bu sabah Paris'ten çok tatlı bir iş için geldim" dedi

Fırat Çelik: Çok tatlı bir iş için geldim - Magazin haberleri
'Çok tatlı bir iş için geldim'
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yaşamını Paris'te sürdüren oyuncu Fırat Çelik, pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günü Cihangir'de objektiflere takıldı. Bir mekanda menajeriyle işle ilgili konuşan Çelik, muhabirlerin sorularını da yanıtladı.

Turist gözüktüğü için yasaktan muaf olan 40 yaşındaki oyuncu, "Bu sabah Paris'ten çok tatlı bir iş için geldim. Dijital ortamda olacak olan bu proje beni çok heyecanlandırdı. Bitince hep birlikte göreceğiz. Uzun bir süre İstanbul'dayım" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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