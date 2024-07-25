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        Haberler Yemek Yapma Fırın kullanmaya gerek yok! İşte tavada kolayca hazırlayabileceğiniz patatesli kaşarlı ekmek tarifi

        Fırın kullanmaya gerek yok! İşte tavada kolayca hazırlayabileceğiniz patatesli kaşarlı ekmek tarifi

        Günün her öğününde keyifle tüketebileceğiniz pratik ve lezzetli bir tarif arıyorsanız tavada kaşarlı patatesli ekmek tam size göre olabilir! Hem yapımı kolay hem de malzemeleri her evde bulunabilecek türden olan bu tarifi fırınsız bir şekilde yapabilirsiniz. Peki, nasıl hazırlanır? İşte, sıcak sıcak yiyebileceğiniz tavada patatesli kaşarlı puf ekmek tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 17:29 Güncelleme: 25.07.2024 - 17:29
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        1

        Patates ve kaşar peyniri, hamur işlerinde sıkça tercih edilen ve birbirleriyle harika uyum sağlayan iki temel malzemedir. Klasik lezzetleri birleştiren bir yiyecek olmasına rağmen puf puf dokusuyla fark yaratan bu gözleme benzeri ekmek, neredeyse herkesin favorisi olmaya aday. İşte, kahvaltılarınızda ya da çay saatlerinizde keyifle tüketebileceğiniz tavada patatesli kaşarlı ekmeğin adım adım yapılışı...

        2

        TAVADA PATATESLİ KAŞARLI EKMEK

        MALZEMELER:

        1 su bardağından bir parmak daha az un (90 gram)

        1 su bardağının çeyreği kadar süt (55 gram)

        1 yemek kaşığı tereyağı (daha yağlı seviyorsanız bir kaşık artırabilirsiniz)

        Bir tutam tuz

        1 patates (orta boy)

        2 yemek kaşığı mayonez

        200 gram kaşar peyniri (isteğinize bağlı olarak artırıp azaltabilirsiniz)

        3

        YAPILIŞI:

        Derin bir kap alın. İçerisine unu ve oda sıcaklığındaki sütü ekleyin.

        Mikrodalgada ya da bir küçük tavada tereyağını eritin.

        4

        Hafif ılıyan yağı karışıma ekleyin.

        Tüm malzemeleri karıştırın ve hamur kıvamına gelene kadar yoğurun.

        5

        Yoğunlaşan hamuru büyük bir top haline getirin ve hava almayacak şekilde streç filme sarın.

        Buzdolabında 1 saat boyunca hamuru dinlendirin. Bu sırada patatesinizi haşlayabilirsiniz.

        6

        Dışını soyduğunuz ve haşladığınız patatesi bir çatal yardımıyla ezin.

        İçerisine mayonez ekleyin ve karıştırın.

        7

        Hamurunuzu buzdolabından çıkartın ve tezgaha biraz un serpin.

        Unlu tezgaha hamurunuzu alın ve yavaşça oklava ile yuvarlak boyutta (yaklaşık 22 santimetre çapında) açın.

        8

        Açtığınız hamurun üzerine rendelediğiniz kaşarın yarısını koyun. Daha sonra üzerine tüm patatesi sürün.

        Kalan kaşarı da patatesin üstüne koyun.

        9

        Hamuru kenarlardan tutarak üste birleşecek şekilde kapatmaya başlayın.

        Tamamen kapattığınız hamurun üzerinden oklavayla yavaşça geçerek biraz daha düzleştirin. Bu sayede kalınlığından kurtulacaksınız ve içi daha rahat pişecek.

        10

        Bir büyük tava alın ve tavanıza tereyağı veya sıvıyağ sürün, kısık ateşte ısıtın.

        Hamuru tavaya ekleyin ve kısık ateşte pişirmeye devam edin. Bu aşamada alt taraf pişerken üst tarafta kalan kısma tereyağı sürebilirsiniz.

        11

        Altı altın rengi olana kadar dokunmayın ve rengi döndüğünde yönünü çevirin.

        Çevirdiğiniz taraf da pişince ocaktan alın.

        12

        Pişen ekmeğinizi bir yağlı kağıt veya tabağa alın.

        Dilimlere bölün ve servise hazırlayın. Bu aşamada isterseniz bala batırabilirsiniz, tamamen damak tadınıza bağlıdır. Afiyet olsun!

        Kaynak: Table Diary

        Fotoğraf kaynakları: YouTube

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