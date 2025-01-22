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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'ın kararına rağmen Meksikalı göçmenler ABD'ye ulaşmaya çalışıyor | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'ın kararına rağmen Meksikalı göçmenler ABD'ye ulaşmaya çalışıyor

        ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelir gelmez düzensiz göçmenlere yönelik politikalarını sıkılaştırmasına rağmen Meksika'dan çok sayıda göçmen ABD'ye ulaşmak için yola çıktı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 10:01 Güncelleme: 22.01.2025 - 10:01
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının bir gün sonrasında göçmenler, yeni başkanın göçmenlik politikalarını sertleşmesine rağmen, ABD sınırına doğru ilerledi.

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        Huixtla kentinden yola çıkan göçmenler Tapachula'dan geri döndürüldü.

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        GÖREVE GELİR GELMEZ "ULUSAL ACİL DURUM" İLAN ETTİ

        ABD Başkanı Donald Trump, iki gün önce gerçekleşen yemin töreninin ardından düzensiz göçmen geçişlerini engellemek için ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum" ilan etmişti.

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        Trump, ABD'ye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamayı kaldırdı.

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        Trump'ın kararının ardından sınırı geçmeyi bekleyen göçmenler, hayal kırıklığına uğramıştı.

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        GÖÇMENLERİN GÖZALTINA ALINMASINI SAĞLAYACAK YASA TASARISI KABUL EDİLDİ

        Diğer yandan dün, yasa dışı göçü önlemek amacıyla hırsızlık ve soygun gibi çeşitli nedenlerle suçlanan düzensiz göçmenlerin gözaltına alınmasını gerektiren yasa tasarısı, Senato'da yapılan oylamada kabul edildi.

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        Tasarının ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yasalaşabilmesi için Temsilciler Meclisinin de onayından geçmesi gerekiyor

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        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

        #trump
        #meksika
        #ABD
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