Fırıncının Karısı oyuncuları kimler? Fırıncının Karısı filmi konusu nedir? Soruları sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. İşte, Başrolünde Büşra Pekin ve Alper Kul'un yer aldığı Fırıncının Karısı 2019 yılında vizyona girmişti...

FIRINCININ KARISI OYUNCULARI

Büşra Pekin

Alper Kul

Korhan Herduran

Beyti Engin

Seda Türkmen

FIRINCININ KARISI KONUSU NEDİR?

Yerli komedi filminin konusu; Fırıncının karısının, hal ve hareketlerinden şüphelendiği kocasını izlemesine odaklanıyor.Sakin, kendi halinde bir kadın olan Ferdane ve kocası Mustafa’nın sıradan bir yaşamı varken; maskülen ve kıskanç Mustafa bir anda değişir. Ferdane başta bu değişimin geçeceğini ve kocasının normale döneceğini düşünür ancak konu pek de onun düşündüğü gibi değişdir. Ferdane kendisine yardım etmesi için kardeşi Ramazan’la birlikte kocasının peşine düşer. Olaya başka karakterlerin de karışması ile işler de karmaşıklaşır ve Mustafa, Ferdane ve Ramazan kendilerini bambaşka bir maceranın içinde bulur.

FIRINCININ KARISI NEREDE ÇEKİLDİ?

Fırıncının Karısı'nda yer alan araçlar Çankırı plakalı olsa da, film aslında Sarıyer'den Üsküdar'a, İstanbul'un ne kadar büyükşehir atmosferi dışında kalmış bölgesi varsa bu bölgelerde çekildi. Filmde hikayenin Çankırı'da geçtiği havası verilmek istemiş.