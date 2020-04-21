Fırında Etli Biber Dolma (6 Kişilik)

Malzemeler:

12 adet orta boy dolmalık biber

500 gram koyun eti

2 adet büyük boy soğan

1 su bardağı pirinç

1 adet büyük boy domates

Yarım demet maydanoz

Yarım demet nane

Yarım demet taze reyhan

3 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

2 su bardağı su

Ayrıca:

1 adet büyük boy domates (üzerlerini kapatmak için)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 demet taze reyhan

Hazırlanışı:

Biberlerin sap kısımlarını kesip çıkartın. Biberleri yıkayıp süzülmeye bırakın.

İç harcı için; Çok ince kıyılmış eti, çok ince kıyılmış soğanı, birkaç kez akan suyun altında yıkayıp süzdüğünüz pirinci, zar şeklinde doğradığınız domatesi, kıyılış yeşillikleri, tuzu ve karabiberi ekleyin. İyice karıştırın. İç malzemeniz hazırdır.

Biberleri bu malzeme ile doldurun. Malzeme çok kuru ise biraz domates suyu ile sulandırabilirsiniz. Biberlerin üzerlerini domatesle kapatmadan önce birer çay kaşığı tereyağı yerleştirin, daha sonra domatesle kapatın.

Taze reyhanı tencerenin dibine yerleştirin. Üzerlerine biberleri aralarda boşluk kalmayacak şekilde yerleştirin. Suyunu ilave edin. Önce yüksek ateşte 10 dakika pişirin, daha sonra ateşi biraz kısın. 35-40 dakika pişirin.

Tencerenin içinden biberleri alın. Fırın tepsisine yerleştirin. 200 dereceye ayarlı fırında, üzerleri hafif yanıncaya kadar kızartın. Sıcak servis yapın.