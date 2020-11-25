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Fırında kabak tatlısı tarifi, nasıl yapılır?

Lokum gibi lezzetli olan bal kabağı tatlısı hemen herkes tarafından çok sevilen bir lezzet. Peki fırında kabak tatlısı tarifi nedir? Fırında kabak tatlısı nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?

Fırında kabak tatlısı tarifi, nasıl yapılır?

Özellikle kış aylarında soğukların başlamasıyla beraber vücut direncimiz düşerek hastalıklara daha çok yakalanırız. Halsizlik ve yorgunluk hissettiğimiz bu dönemlerde tüm sevdiklerinize bal kabağı tatlısı yapmanın zamanı gelmiş demektir. Lokum gibi lezzetli olan bal kabağı tatlısının üzerine, ceviz de eklediniz mi hem leziz hem de besleyici bir tarif olacaktır.

Fırında Kabak Tatlısı İçin Gereken Malzemeler:

500 gr soyulmuş bal kabağı

400 gr şeker

6 adet karanfil

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri İçin;

2 yemek kaşığı tahin

100 gr ceviz

Fırında Kabak Tatlısı Yapılışı:

Soyulmuş bal kabaklarını bir parmak kalınlığında dilimleyin.

Derince bir tencerenin içerisine kabakları alın.

Üzerine şekeri ilave edin.

1 gece kapağı kapalı olarak buzdolabında bekletin.

Ertesi gün sulanmış bal kabaklarını fırın tepsisine dizin.

Karanfilleri ve tereyağı parçalarını tepsiye yerleştirin.

Kapta kalan şekerli suyu üzerlerine gezdirin.

Fırın tepsinizi önce yağlı kağıt, sonra alüminyum folyo ile kapatın.

Fırınınızı 200 dereceye ayarlayın.

30 dakika kadar pişirin.

Ardından üzerinde folyo ve yağlı kâğıdı alın.

Tekrar 200°C fırında 15 dakika kadar daha pişirin.

Üzeri karamelleşince tatlınız olmuş demektir.

Fırından aldıktan sonra soğuması için bekletin.

Bal kabağı tatlınızı tabaklara alın.

Tahin ve ceviz ile birlikte sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Kabaklarınızı 1 gece öncesinden şekerle beraber aynı tencerede bekletmelisiniz.

Kabaklar suyunu salacağı için pişirirken su eklemenize gerek yoktur.

Tatlınızı ceviz ile süsleyerek servis edebileceğiniz gibi dondurma eşliğinde de servis edebilirsiniz.

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