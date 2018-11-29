İstanbul'da dün meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'un kuzey kesimlerinde fırtına etkili oluyor. Arnavutköy Karaburun Sahili'nde dün başlayan fırtına etkisini giderek arttırıyor. Şiddetli fırtına nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu. Kıyıya vuran dalgaların dalgakıran boyunu aştığı görülürken deniz de koyu bir renge büründü. Olumsuz hava şartlarından etkilenen balıkçılar teknelerini kurtarmaya çalıştı.

TEKNELER BATTI

Saros açıklarında yaşanan fırtına nedeniyle limanda bulunan birçok büyük ve küçük çaplı tekne suya gömüldü.

FIRTINA UÇAKLARA ZON ANLAR YAŞATTI

Şiddetli fırtına nedeniyle uçaklar inişe geçtiği esnada zor anlar yaşadı. Rüzgarın etkisiyle beşik gibi sallanan uçaklar kameralar tarafından görüntülendi.



İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran rüzgar ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Etkili olan rüzgar nedeniyle Atatürk Havalimanı’na iniş yapan uçaklar da zor anlar yaşadı. İniş için alçalan uçaklar rüzgarın etkisiyle adeta beşik gibi sallandı. Yaşanan bu anlar ise kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.Görüntülerde uçaklar fırtına nedeniyle beşik gibi sallanıyor





BATI KARADENİZ'DE DEV DALGALAR OLUŞTU



Düzce’nin Akçakoca ilçesinde denizde etkili olan fırtına nedeniyle kıyıda 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dalgakıranları aşan dalgalar balıkçı barınağına kadar ulaştı.

Karadeniz’de saatte 30 kilometre hızla esen poyraz fırtınası sonucu Akçakoca Sahilleri'nde 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Sahillere dalgalar vururken, Akçakoca Balıkçı Barınağı’nda dalgakıranları aşan dalgalar iç bölgelere kadar girdi. Balıkçılar barınaktaki sandallarını kıyıya çekerek güvene aldı. Yağmur yağışı aralıklarla etkili olurken fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

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