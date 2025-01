Fıstık ezmesinde gıda boyası, kayseri mantısında kanatlı et... Bakanlık taklit-tağşiş yapan firmaları tek tek açıkladı Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş listesini yeniledi. Listeye 30 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde zeytinyağlarında tohum yağlarının karıştırılması takviye edici gıdada beyan edilen etken maddenin tespit edilmemesi, toz biberde ve kekikte yabancı madde tespiti, fıstık ezmesinde gıda boyası, kırmızı et ve ızgara köftede kanatlı et, kayseri mantısında kanatlı et ve sakatat, kasap köftede kalp gibi birçok üründe yapılan sahtecilikler yer aldı. İşte bakanlığın açıkladığı taklit-tağşiş yapan firmalar ve ürünler…

