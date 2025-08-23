Fitch İngiltere'nin kredi notunu teyit etti

Fitch'ten yapılan açıklamada, İngiltere'nin uzun vadeli kredi notunun "AA-" olarak teyit edildiği ve not görünümünün "durağan" olarak belirlendiği bildirildi.

İngiltere'nin notunun yüksek gelirli, büyük, çeşitlendirilmiş ve esnek ekonomisi, güvenilir makroekonomik politika çerçevesi, derin sermaye piyasalarından sağlanan finansman esnekliği ve sterlinin uluslararası rezerv para birimi statüsü ile desteklendiği vurgulanan açıklamada, ancak ülkenin yüksek kamu ve dış borcu bulunduğuna işaret edildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, İngiltere'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesinin 2025 ve 2026'da yüzde 1,2 olacağının öngörüldüğü, bu tahminin, kısmen iş gücü piyasasının daha da soğumasını yansıttığı kaydedildi.

Küresel belirsizliğin artması ve dış talebin zayıflamasının ülkede yatırım büyümesini yavaşlatacağı ifade edilen açıklamada, para politikasındaki gevşemenin tüketici harcamalarını artırmasıyla, ekonomik büyümenin dört yıl boyunca trendin altında kalmasının ardından 2027'de yüzde 1,5'e yükselmesinin beklendiği aktarıldı.