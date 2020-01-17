Reuters

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, zayıf para politikası kredibilitesi ve reel faizlerdeki büyük düşüşün, Türkiye'nin "BB-" olan kredi notu üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini söyledi.

Merkez Bankası'nın dünkü 75 baz puanlık indiriminin ardından politika faiz oranının Haziran 2019'daki yüzde 24 seviyesine göre yarıdan fazla gerilediğine işaret eden Fitch, bu süreçte ekonomideki iyileşme, enflasyondaki gerileme, cari dengedeki iyileşme, ABD yaptırım riskinde azalma ve küresel finansman koşullarındaki gevşemenin desteğiyle TL'nin dolar karşısında 5.49-5.98 bandında istikrarlı kalmayı başardığını ifade etti.

YÜKSEK DIŞ FİNANSMAN İHTİYACI

Fitch, bununla birlikte, yüksek ve volatil enflasyon, zayıf para politikası kredibilitesi ve reel faiz oranlarında hazirandan bu yanaki sert düşüşün, piyasada yeniden oynaklık risklerinin artmasına zemin hazırladığını belirtti.

Hala devam eden yüksek dış finansman ihtiyacı, jeopolitik şoklar ve yaptırım risklerinin ise Türkiye'nin temel kırılgınlıkları olmaya devam ettiği belirtildi.